Российский сенатор призвал министра обороны Болгарии не лгать своему народу Цеков — для NEWS.ru: власти Запада переписывают историю ради поддержки народа

Фото: ГД РФ

Сергей Цеков

Власти стран Запада пытаются переписать историю, чтобы заручиться поддержкой собственного народа, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, призвавшего убрать из болгарской истории следы дружбы и сотрудничества с Россией. По словам Цекова, это показательное выступление представителя натовской страны.

Оно говорит о том, что НАТО не хочет видеть настоящей, объективной истории и считает, что ее можно переписывать. Такие заявления говорят о том, что надо обманывать свой народ, чтобы он верил тем, кто находится в руководстве страны, а не объективной истории. За счет переписывания истории они собираются заручиться поддержкой граждан. Это заявление характеризует не только Болгарию, а НАТО и страны Запада в целом. Они показывают, что ложь для них является нормой жизни. Для этого они делают много и готовы пойти еще дальше, устранить правду из памяти людей, — сказал Цеков.

Как отметил сенатор, если обратить внимание на Украину, наглая историческая и фантастическая ложь возымела свое действие. Западу, считает он, удалось «повернуть мозги» тем, кто жил и учился в независимой Украине под мощным прессингом пропаганды.

Возмутительное явление, но если мир пойдет таким путем, он не станет стабильнее и справедливее при таком подходе. Именно из-за таких деятелей, как министр обороны Болгарии и ему подобных, — добавил Цеков.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что власти Болгарии решили переписать учебники, чтобы исключить из них положительную роль России в ее истории. Этот шаг он назвал предательством прошлого со стороны «братушек», которым Россия не раз помогала.

В России тем временем тоже обновили учебники истории. Помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский назвал новый вариант взвешенным и объективным. При этом материал пришлось править после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах.