Сенатор призвал Кулебу самому взять в руки лопату и идти воевать за Украину Сенатор Цеков призвал Кулебу лично взять в руки лопату и пойти воевать за Киев

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен лично взять в руки лопату и пойти воевать за свою страну, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник отметил, что Кулеба, говоря о готовности бойцов ВСУ обходиться без оружия, заочно отправляет их «на убой».

Кулеба ненавидит Россию, его совершенно не волнуют жизни украинцев, если он готов толкать их на смерть безоружными. Он готов заставить украинцев идти на убой ради интересов США и Европы. А Украина себя губит, себя разрушает, украинцы воюют против собственной же страны из-за таких, как Кулеба. Пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт. А то жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются, — высказался Цеков.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно. По мнению дипломата, украинские военные готовы воевать с лопатами в руках, если Запад прекратит поддерживать ВСУ.

При этом он признался, что у Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане А.