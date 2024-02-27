Сенатор озвучил Макрону единственное условие для стабильности в Европе Сенатор Цеков: стабильность в Европе наступит только после победы России

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Европа в погоне за стабильностью фактически уничтожила Евросоюз и НАТО, поделился мнением с NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об условии для обеспечения безопасности стран ЕС. По его мнению, реальная стабильность в регионе будет возможна лишь в случае победы России.

Так называемая стабильность в Европе фактически уничтожила Евросоюз и НАТО. Проводя агрессивную антироссийскую политику к России на протяжении всех лет после распада СССР, они эту стабильность взяли и уничтожили. Стабильность в Европе наступит только в том случае, если Россия победит, — сказал он.

Цеков выразил уверенность в том, что победа Украины при поддержке стран Запада не приведет к наступлению стабильности в регионе. По его словам, страны ЕС и НАТО своими руками разрушили систему безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

Ранее Макрон заявил, что поражение России на Украине необходимо для обеспечения безопасности стран Европы. Также, по его словам, это принесет стабильность в ЕС.

До этого стало известно, что ЕС договорился создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По словам французского лидера, речь идет о «глубоких ударах». Макрон пообещал привлечь к этому все страны, которые располагают соответствующими возможностями и могут обеспечить поставки вооружения.