Сенатор от Крыма отреагировал на слова Орбана о венгерских территориях Сенатор Цеков заявил о правоте Орбана в вопросе принадлежности Закарпатья Венгрии

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Земли Закарпатья являются исконно венгерскими, при этом в составе Украины есть исконно румынские земли, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвавшего часть Украины венгерской землей. Цеков подчеркнул, что земли «надергала» не Украина, а Российская империя и Советский Союз, что принесло несчастье не только крымчанам, но и гражданам Украины.

Это правильно. Земли Закарпатья — это исконно венгерские земли. В составе Украины есть исконно румынские земли. Собственно говоря, землю надергала не Украина, а Российская империя и Советский Союз, в основном СССР, — сказал он.

По словам сенатора, когда КПСС была при власти, земли «пооткусывали отовсюду», а тогдашние власти не думали о будущем, определяя границы между государствами. Цеков предположил, что КПСС была убеждена в наступлении «коммунистического рая», а тех, кто понимал, что делать так нельзя, исключали из КПСС и изгоняли. Цеков предположил, что если бы в составе Украины не было Крыма, Закарпатья и земель Западной Украины, то ее история могла бы развиваться по-другому.

Ранее политолог Сергей Марков не исключил, что Евросоюз может усилить давление на Венгрию в связи с пророссийскими высказываниями Орбана и его позицией относительно проведения спецоперации на Украине. Марков предрек, что Брюссель будет пытаться урезать бюджеты Венгрии. По его словам, Орбана ненавидит либеральная элита, которая стоит во власти в США и ЕС, и они будут делать все, чтобы «сковырнуть» венгерского премьера.