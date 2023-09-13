Сенатор объяснил, почему в Днепре Брежнева оставили почетным гражданином Сенатор Цеков: у властей Днепра в глубине души сохранился здравый смысл

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Леонид Брежнев

Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева не лишили статуса почетного гражданина в его родном городе Днепр (Днепропетровск) по причине того, что у местных властей в глубине души сохранился здравый смысл, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что здравомыслящий украинец должен понимать, как много советский лидер сделал для Украины.

У большой части граждан Украины здравый смысл в глубине души сохраняется, в том числе у мэра Днепра Филатова, хотя он в другом плох — он там вешать русских обещал, хотя сам русский. Здравомыслящий украинец должен понимать, что Брежнев сделал для Украины и Днепропетровска, сегодня это Днепр, он выходец оттуда. Вообще, ситуация плачевная на Украине, но проблески нормальных решений, оценочные заявления мы все-таки слышим, — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что до нынешнего состояния украинцев довели бывшие президенты страны Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также действующий руководитель Владимир Зеленский.

Они уничтожали Украину. Хотя, думаю, они делали это вместе с Кучмой и Януковичем. Правы те, кто говорят: если вы совершаете дерусификацию, десоветизацию, то откажитесь от территорий, полученных от Российской империи и СССР, — заявил сенатор.

13 сентября власти города отказались лишать Брежнева звания почетного гражданина Днепра. В документе за подписью мэра города Бориса Филатова говорится, что Брежнев умер в 1982 году, задолго до издания украинского закона о декоммунизации в 2015-м, и поэтому оснований для лишения его звания нет.

В июле в городе Каменское Днепропетровской области Украины снесли бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Памятник был установлен в центре города, на проспекте Свободы. Местные власти решили перенести его в музей истории города.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. В рамках его реализации переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским и русским деятелям науки и культуры, военачальникам.