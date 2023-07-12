Сенатор Цеков объяснил, почему Запад считает Украину «прислугой» Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Запад ведет себя с Украиной как «хозяин с прислугой»

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Западные страны считают Киев «прислугой» и относятся к нему соответствующим образом, рассказал NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор не исключил, что в НАТО никогда не признают Украину соответствующей всем критерием для вступления в Альянс.

Запад ведет себя с Украиной так, как ведут себя хозяева с прислугой, не обращая внимания на реакцию слуг. На услужении у них Украина. Украина не дотянет до стандартов [НАТО], при всем старании. А если дойдет, то Запад не признает этого прогресса. Не хотят они иметь дело с Киевом напрямую, при этом Украина должна выступать в роли государства, воюющего с Россией, — считает Цеков.

Западные страны намерены затягивать украинский конфликт, поскольку таким образом больше ущерба будет нанесено России, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он убежден в том, что США не будут спешить с переговорами и будут продолжать дурить, и водить за нос украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Джабарова, Зеленский понял, что уже особо никому не нужен.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад требует от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский обвинил Альянс в абсурдности. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации. Эти слова, по сообщениям СМИ, разозлили американскую делегацию, а дипломаты стран-членов блока сочли ситуацию напряженной.