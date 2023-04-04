«Съем москаленка»: Львова-Белова сообщила о травле детей с Украины и из РФ Львова-Белова признала, что дети с Украины сталкиваются с травлей по национальному признаку

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Мария Львова-Белова

Дети, которых привезли в Россию с Украины и из Донбасса, столкнулись с травлей по национальному признаку со стороны сверстников, заявила Daily Storm уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. При этом она подчеркнула, что ее собственный приемный сын из одного из новых регионов России также бегает за российскими детьми и кричит: «Съем москаленка». Она считает, что такие поступки являются следствием антироссийской пропаганды.

Львова-Белова утверждает, что случаев травли и оскорблений по национальному признаку среди детей немного, но с каждым из них разбираются индивидуально.

С каждой конкретной ситуацией мы разбираемся. Таких ситуаций немного. Важно, чтобы дети при эвакуации чувствовали себя защищенными, — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, привезенные в РФ с Украины и из новых регионов дети будут изучать в школе русский язык, также они смогут продолжить изучение украинского языка при наличии такой возможности. Говоря о том, будут ли возвращены дети на родину после окончания боевых действий, Львова-Белова отметила, что это будут решать законные представители несовершеннолетних.

У всех детей есть законные представители. Это решение будет приниматься законными представителями, родителями. Про детей, которые являются воспитанниками социальных учреждений, решение будут принимать главы наших новых республик, — сказала омбудсмен.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».