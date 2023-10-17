В ГД внесли законопроект об отсрочке от армии для двух категорий россиян В ГД внесли законопроект об отсрочке от армии для сельских врачей и учителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для учителей и врачей, работающих в малых городах и селах. По данным пресс-службы нижней палаты парламента, с такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как следует из документа, опубликованного в электронной базе ГД, авторы объяснили идею недоукомплектованностью средних школ и дефицитом медицинских работников.

Недоукомплектованность штатов учителей общеобразовательных школ в России, по данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, составляет около 250 тысяч вакансий (3,1% должностей). Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 и 50 тысяч должностей соответственно (76,5 тыс. должностей), — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также отметили наличие дисбаланса в системе школьного образования между числом учителей среди женщин и мужчин. В соответствии со статистикой Минпросвещения, мужчины составляют менее 16% от общего числа работающих в России педагогов.

Ранее Минцифры попросило Главную военную прокуратуру и Минобороны проверить законность отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. В письме ведомства указывается несколько подобных случаев. Представители министерства попросили организовать проверку фактов возможного нарушения закона со стороны призывных комиссий.