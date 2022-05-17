Сдавшимся в плен военным с «Азовстали» придумали наказание Царёв предложил сдавшихся в плен военных с «Азовстали» отправить восстанавливать Мариуполь

Фото МО РФ

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в разговоре с NEWS.ru предложил наказание для пленных с «Азовстали». По его словам, солдат ВСУ, которые не причастны к преступлениям, можно отправить восстанавливать Мариуполь. Он напомнил, что немцев после окончания Второй мировой войны заставили заняться возведением разрушенных домов и других учреждений.

Надо смотреть, кто причастен к преступлениям против человечества, мирных жителей. Кто не причастен — отправить на восстановление Мариуполя, как хорошо сделали в советское время — заставили немцев отстраивать разрушенные города СССР. Членов «Азова» обменивать нельзя точно <...>, может быть, каких-то солдатиков, которых призвали в армию, вручили повестку, которые там находились, боясь, что их расстреляют свои же — в спину при сдаче в плен, — считает собеседник.

При этом политик призвал не торопиться наказывать. Он подчеркнул, что нужно разобраться в каждой отдельной ситуации.

Надо тщательно разбираться, не надо торопиться. Насколько я понимаю, у нас гораздо больше пленных, чем у ВСУ наших. И мы можем этих не трогать — с «Азовстали» — для обмена, — подытожил Царёв.

Кроме того, экс-спикер парламента Новороссии подчеркнул, что пленных членов националистического батальона «Азов» нельзя обменивать — Киев встретит их как героев, а президент Украины Владимир Зеленский «устроит праздник».

Массовая сдача в плен бойцов нацбатальона «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на заводе «Азовсталь», началась 16 мая. В Минобороны РФ отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских боевиков. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. В данный момент всех раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.

Ранее спикер Госдумы Владислав Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, надо сделать всё, чтобы они предстали перед судом. Он напомнил, что это одна из целей специальной военной операции на Украине.