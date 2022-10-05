«Вместе вернули Родину»: кто новые главы Херсонской и Запорожской областей Назначенные Россией врио губернаторов успели сделать украинскую карьеру и привлечь внимание местных спецслужб

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий (слева направо) во время митинга-концерта на Красной площади

4 октября президент РФ Владимир Путин подписал четыре указа, которыми назначил врио глав присоединенных к России Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР. Ими стали те же люди, которые управляли этими территориями до присоединения — в республиках главы Леонид Пасечник и Денис Пушилин, в областях — назначенные Москвой руководители военно-гражданских администраций Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Если о главах ЛНР и ДНР известно давно, то губернаторы областей стали новыми для российской политики фигурами. NEWS.ru рассказывает, чем были известны эти люди до начала военной операции.

Пророссийский активист под российскими санкциями

После перехода под контроль российской армии второго по населению города Запорожской области Мелитополя, Россия организовала в регионе собственный орган исполнительной власти — Военно-гражданскую администрацию. ВГА расположилась именно в Мелитополе, так как Украина сохраняет контроль над областной столицей, Запорожьем. Главой этой администрации назначили уроженца Мелитополя Евгения Балицкого.

Однако Балицкий не всегда был в столь хороших отношениях с российскими властями. В 2018 году он даже попал в список граждан Украины, против которых введены российские санкции. Его фамилия сохраняется в санкционном списке и сейчас. Причина попадания в него Балицкого неизвестна, а всего туда были внесены данные 200 украинских депутатов.

Под российские санкции Балицкий попал из-за того, что был депутатом Верховной рады Украины. В парламент этой страны он избрался еще в 2012 году как член «Партии регионов», лидером которой тогда был президент Виктор Янукович. В украинских СМИ он упоминается в первую очередь как человек, который голосовал за «Законы о диктатуре» — внесенный Януковичем пакет законов, ограничивающих свободы. Принятие этого пакета способствовало радикализации протестов на Майдане.

После революции и смещения Януковича Балицкий снова избрался депутатом Рады и вошел в пророссийский «Оппозиционный блок». Во время этого созыва Рады он вносил в парламент законопроект о поддержке русского языка в стране, чем привлек внимание Службы безопасности Украины (СБУ). В 2019 году Балицкий снова попытался попасть в Верховную раду, но проиграл выборы.

Сын Балицкого живет в Крыму и владеет там рестораном, а у жены политика на полуострове есть недвижимость — об этом сам Балицкий рассказывал в эфире украинского телеканала ATR. В конце сентября 2022 года сын Балицкого, по словам самого политика, вступил в добровольческий батальон на стороне России.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Евгений Балицкий

По поводу Крыма до начала военной операции Балицкий делал много высказываний. В 2017 году он жаловался, что хотел как депутат Рады открыть приемную в Крыму, но ему мешали и украинские, и российские власти. В 2018 году он говорил, что считает его присоединение к России незаконным. Эти его высказывания вызвали дискуссию в украинских СМИ. В российской же прессе в том же 2018 году обсуждались другие его высказывания: тогда в эфире телеканала NewsOne он говорил, что жители Крыма поддерживают присоединение полуострова к России и не хотят снова становиться частью Украины.

Не вернется Крым [в состав Украины], и надо эту идею оформлять на уровне государства. Украина сделала всё, чтобы Крым не вернулся. Его отдали без единого выстрела, за него никто не воевал. В Донбассе легко воевать с шахтерами, понятно, а за Крым же никто не воевал, — говорил он позднее, в 2020 году.

После назначения главой ВГА Запорожской области политик начал называть власти Украины украинскими нацистами. Он же стал первым пророссийским руководителем украинских территорий, издавший распоряжение о проведении референдума о присоединении к России: документ появился 9 августа. Сами референдумы прошли только спустя два месяца, в конце сентября.

Мы навеки теперь с Россией, со своей Родиной. Мы вместе вернули Родину, как это важно, как это нужно сегодня нашим детям, — сказал Балицкий во время концерта по случаю присоединения украинских территорий к России 30 сентября.

Доминиканский затворник

Назначенный Россией руководитель Херсонской области, в отличие от запорожского губернатора, был связан с областным центром: Владимир Сальдо был городским головой (мэром) Херсона на протяжении 10 лет, с 2002 по 2012 год. Еще два года политик заседал в Верховной раде в составе «Партии регионов». После Евромайдана он потерял свой пост.

За время работы Сальдо на посту мэра Херсона его имя не раз появлялось при освещении украинскими СМИ различных скандалов. Украинские журналисты подозревали его в лоббизме интересов строительных компаний, а также напоминали что в 2005 году во время выборов главы города оппонент Сальдо Сергей Соколов погиб в ДТП при странных обстоятельствах.

Фото: Социальные сети Владимир Сальдо

После Евромайдана карьера Сальдо пришла в упадок. Он пытался переизбраться в депутаты Верховной рады и на пост мэра Херсона, но безуспешно. В 2015 году, по сообщениям херсонских СМИ, на митинг в поддержку Сальдо в Херсон привозили жителей ДНР. Единственный политический пост, который ему в итоге удалось занять, — пост депутата городского совета Херсона. Он был законодателем с 2015 года и вплоть до апреля 2022 года. В 2016 году городская активистка прямо на заседании городского совета облила политика красной краской.

Однако краска на пиджаке оказалась не самым серьезным испытанием в этот период политической карьеры Сальдо. В том же 2016 году, как писали украинские СМИ, его арестовали в Доминикане по подозрению в похищении человека. Именно так описывало происходящее МИД Украины. Сальдо при этом говорил, что в карибском государстве он сам стал жертвой похищения и похитители требовали от него большой выкуп. Тогда же была опубликована аудиозапись, на которой человек с голосом якобы похожим на голос Сальдо признается в работе на российские спецслужбы.

В результате Сальдо, как сообщалось, заплатил за себя залог и вернулся в Херсон. В Доминикане политика обвиняли в похищении его давнего оппонента Дениса Пащенко. Когда Сальдо говорил, что на самом деле сам стал жертвой похищения, своим похитителем он также называл Пащенко. Через два года после возвращения депутата на украинскую территорию Пащенко застрелили в Херсоне.

После начала российской военной операции, в марте в Херсоне появилась организация «Комитет спасения за мир и порядок», Сальдо был одним из его создателей. Также он ходил на пророссийский митинг. Однако он говорил, что посещал эти мероприятия, только чтобы помешать провокациям. 14 марта на странице пользователя Владимир Сальдо в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) появился пост следующего содержания (на данный момент он доступен):

Появилась информация о том, что в парке Славы планируется проведение какого-то референдума о провозглашении ХНР. <...> Мы пришли еще и в 12:00, положили цветы, а потом увидели людей с флагами во главе с [Кириллом] Стремоусовым. Мы остались и жестко предупредили, выступив перед присутствующими, что мы не позволим даже и речи вести о создании каких-то там ХНР. <...> Я действовал в интересах родного города так, как я считал правильным в этой ситуации, конкретно на месте возможной провокации. Я не предал свою душу, моя душа — Херсон, а Херсон — это Украина.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Колонна военной техники ВС РФ

Однако уже 26 апреля Сальдо стал главой Военно-гражданской администрации Херсонской области, а 11 июня он одним из первых среди херсонцев получил российский паспорт.

В начале августа Сальдо госпитализировали — как говорилось в его Telegram-канале, из-за осложнений после коронавируса. Его заместитель Кирилл Стремоусов говорил о «тяжелейшем перенапряжении». Минобороны РФ и вовсе начало расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами». Позднее, в середине сентября политик вновь появился в публичном пространстве, а 30 сентября уже в Москве участвовал в церемонии подписания документов о присоединении украинских территорий к России.