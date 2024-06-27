«Низкая точка»: в ГД заявили о необратимости ухудшения отношений с США Депутат Чепа: уровень дипотношений США и РФ понизится после атаки на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень дипломатических отношений США и России необратимо понизится после атаки американскими ракетами ATACMS пляжа в Севастополе, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что будет предпринят целый ряд шагов, которые станут ответом Вашингтону. По его словам, отношения двух стран находятся на самой низкой точке.

Будет целый ряд шагов, которыми мы будем отвечать на эти преступления. Наши отношения с США находятся на самой низкой точке, никогда такого не было. Дальнейшее понижение этого уровня? Там уже, наверное, понижать некуда. Это необратимый процесс, — пояснил депутат.

По словам парламентария, Россия предупреждала, что террористический акт в Крыму не пройдет бесследно для организаторов. Как он подчеркнул, все прекрасно понимают, чьи ракеты ударили по Севастополю и кто ими управлял.

Мы говорили о том, что этот террористический акт не пройдет бесследно для его организаторов. Мы понимаем, чьи ракеты и кто ими управлял. Остается сожалеть, что все так происходит, — добавил Чепа.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом. Политик подчеркнул, что произошедшее является актом войны со стороны Соединенных Штатов против мирных россиян.