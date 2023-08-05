Россиянок в декрете могут обеспечить гарантиями работы на удаленке ЛДПР направила в кабмин проект об удаленной работе в декрете с сохранением выплат

Фото: shutterstock.com

Женщин в России предложили обеспечить возможностью удаленной работы с сохранением всех выплат и гарантий, такой законопроект направила в правительство ЛДПР, написал в своем Telegram-канале лидер фракции Леонид Слуцкий. По словам политика, это будет способствовать росту рождаемости среди девушек, которые все чаще приходят к материнству в позднем возрасте, опасаясь потерять квалификацию и самодостаточность.

Наш законопроект поможет матерям сохранить квалификацию, а если необходимо, то и заработать дополнительные средства в семейный бюджет. Самое главное, предлагаемая мера укрепит уверенность женщин в завтрашнем дне и будет способствовать большему количеству положительных решений о детях, — написал Слуцкий.

Лидер ЛДПР привел данные Росстата, согласно которым, большинство женщин в России рожают первого ребенка в возрасте от 25 до 35 лет. Из этого следует, что решиться на следующего ребенка, находясь на пике карьерного роста, намного сложнее, констатировал Слуцкий. Политик подчеркнул, что обществу нужно больше здоровых и смышленых детей, и поэтому партия предлагает меры, направленные на рост рождаемости и укрепления семей в стране, по его словам.

Ранее со ссылкой на данные Росстата сообщалось, что в 2022 году в России зафиксировали минимальное число новорожденных за 22 года. Всего в прошлом году родилось 1,3 млн малышей. Согласно официальной статистике, число новорожденных в стране сокращается с 2015 года.