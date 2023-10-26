Россиянам с риском инсульта начнут бесплатно выдавать лекарства Депутат Башанкаев: пациентам с риском инсульта будут давать лекарства бесплатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы будут увеличены расходы на здравоохранение. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал «Парламентской газете», что планируется выделять средства на выдачу бесплатных лекарств пациентам с риском инфаркта и инсульта. По словам парламентария, это позволит спасти около 35 тысяч россиян.

В этом году мы планируем предусмотреть средства на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для этой группы пациентов. С помощью этой программы можно предотвратить или отсрочить катастрофу — инфаркт или инсульт — у 250–300 тысяч человек, а около 35 тысяч из них — спасти от смерти, — пояснил парламентарий.

Также в бюджете предусмотрено расширение помощи детям с тяжелыми состояниями, угрожающими жизни. В том числе будет оказана дополнительная поддержка фондам, которые работают с такими пациентами. Башанкаев подчеркнул, что планируется увеличить госгарантии на дорогостоящие методы лечения. Еще одной важной задачей является поддержка отечественных производителей лекарств и медицинских изделий. В Госдуме предусмотрели внести поправки в Налоговой кодекс, которые позволят производителям таких компаний воспользоваться налоговым вычетом. Как пояснил парламентарий, это сократит себестоимость российской медицинской техники и сделает ее конкурентоспособной.

Башанкаев ранее предложил блокировать сайты врачей-самоучек. По словам парламентария, сегодня в России распространенным способом заработка стали интернет-консультации, которые проводят люди без медицинского образования, что может навредить пациентам.