Россиянам рассказали о возможных ошибках в кредитной истории Центр правовой помощи ГРЧЦ: причиной низкого кредитного рейтинга может оказаться ошибка банка

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Россиянин может оспорить присвоенный ему по ошибке кредитный рейтинг, рассказали NEWS.ru в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде Главного радиочастотного центра Роскомнадзора. Специалистам организации уже удавалось добиться повышения кредитного рейтинга человека, которому приписали долги других заемщиков. Однако если показатель сформирован по реальным данным, изменить его не получится, отмечают эксперты.

Кредитный рейтинг, как рассказывают в центре, формируется по установленной Центробанком методике и хранится в одном из бюро кредитных историй. Как правило, его снижение связано с проблемами у заемщика: слишком большой задолженностью или, например, просрочкой. В таком случае изменить кредитный рейтинг нельзя даже при большом желании.

Зачастую предложения изменить кредитную историю за деньги поступают от мошенников. Не доверяйте таким предложениям и проявляйте бдительность, — рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

По данным майского отчета Центробанка, в России три месяца подряд сокращалось не обеспеченное залогами потребкредитование. В марте к февралю его объемы сократились на 1,9%, в апреле — еще на 1,5%, а в мае — на 0,4%.

В то же время, по данным трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, в мае 2022 года количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей), составило 2,38 млн единиц. Этот показатель почти вернулся к уровню февраля и марта. В апреле он проседал до 2,05 млн единиц.