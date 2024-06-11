Раскрыты хитрости банков, усложняющие досрочное погашение кредитов Депутат Гаврилов: при досрочном погашении выгоднее уменьшать срок кредита

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Перед подписанием кредитного договора заемщик должен изучить условия досрочного погашения, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что для максимального уменьшения переплаты лучше сокращать тело кредита. По его словам, финансовым организациям невыгодно, чтобы клиенты сокращали срок обязательств, а не снижали сумму платежа.

По закону заемщик имеет полное право вернуть досрочно банку всю сумму кредита или ее часть, уведомив заранее в установленный срок. Просто так прийти с деньгами не получится. <...> Схема с уменьшением срока кредита при сохранении суммы ежемесячного платежа выгодна для заемщика, — рассказал Гаврилов.

Депутат объяснил, что, скорее всего, банк не сочтет данный шаг досрочным погашением, а просто спишет деньги в счет долга. Гаврилов добавил, что заемщик останется без перерасчета суммы ежемесячного платежа или срока кредита.

Дело в том, что итоговая переплата по кредиту будет меньше, потому что банки начисляют проценты на остаток долга. Чем меньше долг, тем меньше сумма начисленных процентов. Банку выгоднее, чтобы клиент взял, например, кредит на пять лет и пять лет его выплачивал, — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что если клиент уведомил банк и решил полностью погасить кредит, то крайне важно внести точную сумму долга до последней копейки и попросить от финансовой организации справку о закрытии кредита, а также подтверждение того, что долгов у заемщика нет и все обязательства исполнены. Депутат объяснил, что подобный документ нужен для избежания штрафов или даже судебных разбирательств.

Это избавит человека от неприятных сюрпризов: неожиданно появившейся просрочки или пени, — подытожил Гаврилов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку под 12%.