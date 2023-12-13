Россиянам рассказали, как защитить елку на своем участке от спила Депутат Чаплин: кадастровый план участка защищает его деревья от спила

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Российское законодательство четко определяет принадлежность деревьев, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил: если ель растет в лесу, то она принадлежит государству, если в СНТ на участке гражданина, то она в частной собственности физического лица. По его словам, границы участка определяются кадастровым планом и огораживать его гражданин не обязан.

Если ель в СНТ растет за забором, то есть где заканчивается граница участка определенного собственника, то ель считается имуществом СНТ. Если ель растет на участке ЛПХ или ИЖС, она также принадлежит владельцу участка. А вот если за забором, но в границах какой-либо территории, то это собственность муниципальная, — заявил Чаплин.

Собеседник добавил, что даже если земельный участок без забора, а ель растет на участке физического лица и ее срубили, суд будет на стороне владельца участка. В таком случае кадастровый план докажет, что это его земля.

И нарушитель будет обязан выплатить компенсацию, размер которой будет зависеть от размера нанесенного ущерба, разновидности дерева. Также смело можно претендовать на моральную компенсацию, — подытожил депутат.

Ранее в городе Миньяре Челябинской области местная жительница Елена Шалдина пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади. В соцсетях мэрии даже было опубликовано видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.