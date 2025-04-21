Россиянам рассказали, как подтвердить трудовой стаж для пенсии Депутат Чаплин: стаж подтвердят справки о доходах и трудовые договоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для подтверждения трудового стажа можно использовать различные документы, включая трудовые договоры, справки о доходах и налоговые декларации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это особенно важно, если основные документы были утеряны или повреждены.

В жизни случаются разные обстоятельства, и документы, удостоверяющие стаж, могут быть потеряны. В таких ситуациях необходимо использовать все доступные методы восстановления информации. К ним относятся трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие факт работы, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что для получения этих документов следует обратиться в архив по месту бывшей работы. Также депутат напомнил, что официальное трудоустройство и своевременные отчисления в пенсионный фонд напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Для получения этих документов следует обратиться в государственные архивы или архивы предприятий и организаций, где вы работали. Многие организации сохраняют данные о бывших сотрудниках, поэтому не стоит игнорировать этот вариант. Чем больше стаж и количество накопленных баллов, тем больше будет размер пенсионных выплат. Поэтому важно работать официально, делать взносы в пенсионную систему и следить за состоянием своего лицевого счета, — резюмировал Чаплин.

Ранее парламентарий Борис Чернышов заявил, что в Госдуме готовятся представить обновленный законопроект о выплате 13-й пенсии. По его словам, в настоящее время документ активно дорабатывается. Депутат ожидает, что он будет поддержан правительством РФ.