Россиянам раскрыли способ не платить часть налогов на работе Депутат Чаплин: у работодателя можно получить вычеты за жилье и медобслуживание

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Официально трудоустроенный в 2024 году гражданин России имеет право на налоговый вычет по имуществу или социальный вычет, включая траты на медицину, занятия спортом или обучение, и может получить его через своего работодателя, пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его информации, для этого следует обратиться в налоговую инспекцию и запросить уведомление о подтверждении права на вычет: через «Госуслуги», сайт налоговой или МФЦ.

В течение 30 дней налоговая инспекция направит уведомление о подтверждении права на вычет работодателю, параллельно надо написать заявление на работе. Согласно правилам, сотруднику не будет удерживаться налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы до тех пор, пока не будет исчерпан вычет, — уточнил депутат.

Он привел пример расчета в случае приобретении квартиры. Если россиянин купил жилье, то в 2024 году ему положен вычет в размере 600 тысяч рублей, отметил Чаплин. Если гражданин получает зарплату в размере 70 тысяч рублей, то НДФЛ составит 9,1 тысячи в месяц. В случае если он оформит документы, то с россиянина не будут удерживать налог в такой же сумме, продолжил депутат. Пока он не вернет 600 тысяч рублей, будет получать полную зарплату в размере 70 тысяч рублей. Через работодателя можно также оформить вычет на медицину и образование детей, резюмировал Чаплин.

Некоторые российские налогоплательщики продолжают использовать схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, заявлял на расширенной коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов. Он подчеркнул, что все лазейки для неуплаты налога на доходы физических лиц по отдельным операциям необходимо закрыть.

Партия «Справедливая Россия — За правду» ранее внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2025 года. Главной идеей инициативы стало устранение несправедливости при установлении выплат в зависимости от мощности двигателя, а не от других характеристик.