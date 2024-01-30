Россиянам раскрыли размер пособия по безработице и способы его получить Депутат Чаплин: максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Максимальный размер пособия по безработице в России составляет в 2024-м 12 792 рубля в месяц, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что минимальная выплата доступна в размере 1500 рублей — для тех, кто впервые ищет работу или не работал больше года.

В 2024-м минимальное пособие составит 1500 рублей для впервые ищущих работу или не работавших больше года, кого отчислили с обучения по направлению центра занятости, уволили за дисциплинарные проступки, для тех, кто за год до обращения в центр занятости проработал менее 26 недель, — добавил Чаплин.

Он добавил, что минимальное пособие выплачивается три месяца, в других случаях сумма рассчитывается, исходя из размера заработка: учитывается средняя зарплата за три месяца на последнем месте работы. Чаплин напомнил, что расчет пособия осуществляется так: первые 3 месяца гражданин получает 75% от средней зарплаты, но не более 12 792 руб., а далее 3 месяца — 60%, но не более 5 тыс. руб.

Человек, который работал более 26 недель в течение года до постановки на учет — будет получать пособие полгода. Исключение составляют предпенсионеры, им государство выплачивает пособие до 2 лет, максимальная сумма также 12 792 руб. Первые 3 месяца — 75% от средней зарплаты, далее до 7 месяца — 60% от средней зарплаты, а после этого до 24 месяцев — 45%, — рассказал депутат Чаплин.

Чаплин ранее разъяснил в разговоре с NEWS.ru, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.