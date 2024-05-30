Россиянам раскрыли правила «борьбы» за парковочное место во дворе Депутат Гаврилов: самовольный захват парковочного места грозит штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самовольно занимать парковочного места при помощи цепей, кирпичей или пометок на асфальте нельзя, это грозит автовладельцу штрафами, предупредил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что просто застолбить машино-место нельзя.

Никто не вправе считать часть двора своей собственностью, заявления «это мое место парковки», а также любые хитрые конструкции, цепи, кирпичи, пометки на асфальте не имеют юридической силы. Особенно угрозы. По закону машино-место — часть здания или сооружения, просто застолбить его нельзя. На такого жильца можно пожаловаться в УК или местную администрацию, приложив фото этих предметов. Их просто выкинут, — пояснил депутат.

Гаврилов отметил, что самовольный захват земельного участка влечет за собой административную ответственность. Штрафы для граждан составляют до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — не менее 20 тысяч рублей, а для фирм — не менее 100 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что перед подачей заявления нужно зафиксировать номер автомобиля и сделать фотографии машины и самодельного ограждения.

В итоге приезжает госземинспектор и штрафует нарушителя, такие вызовы можно делать и повторно. Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление, — заключил Гаврилов.

Юрист Иван Мельников ранее рассказал: если на штрафстоянке сгорел автомобиль, нужно найти специалистов, которые проведут техническую экспертизу, после чего можно обратиться в суд. По его словам, также можно самостоятельно зафиксировать, были ли нарушения пожарной безопасности.