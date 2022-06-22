Россиянам объяснили, когда можно не давать организациям копию паспорта Эксперт Куровская объяснила, что не все организации имеют право запросить копию паспорта у россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне сталкиваются с требованием предоставить копию паспорта при покупке товаров в интернете, заселении в отель, а также в салонах сотовой связи. Тем не менее в большинстве случаев такие требования организаций являются необоснованными, рассказала NEWS.ru директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

Если покупки совершаются в интернете, то требовать от вас скан паспорта продавец не должен, даже когда речь идет, в частности, о приобретении авиабилетов. В этом случае достаточно указать данные документа, удостоверяющего личность. Передавать копию своего паспорта не нужно и при возврате товара в магазин и оформлении туристической поездки. Продавец вправе требовать у покупателя паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при возврате уплаченных за товар денег, но лишь для идентификации личности, а не снятия копий, — поясняет эксперт.

Сотрудники отелей также не могут отказать россиянам в заселении при нежелании предоставлять копию паспорта, отмечает Куровская. Она обратила внимание, что гостиницы могут потребовать документ, но о снятии копий в законе речи не идет.

Запрос на создание и хранение копии паспорта от операторов сотовой связи также не основан на юридических нормах. Сотрудник салона сотовой связи в соответствии с законом «О связи» обязан только проверить достоверность сведений об абоненте. То же самое относится к интернет-провайдерам, которые не вправе требовать от потенциального абонента в обязательном порядке прислать скан паспорта по электронной почте или в мессенджере, а также фотографировать документы гражданина при подключении интернета.

Более того, с 1 сентября 2022 года вступит в силу закон, по которому за отказ заключить договор с гражданином, если тот не согласен предоставить свои персональные данные (кроме случаев, прямо предусмотренных законом), для продавцов предусмотрен штраф.

Для того чтобы привлечь нарушителей к ответственности, следует написать жалобу в Роскомнадзор или Роспотребнадзор, заключила эксперт.

Ранее стало известно, что в марте 2021 года Роскомнадзор (РКН) счел избыточной мерой запрашивать паспортные данные и место жительства во время регистрации в социальных сетях и мессенджерах. Подобную информацию не надо будет указывать, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства подтвердить согласие на обработку персональных данных, пояснили в Роскомнадзоре.