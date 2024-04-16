Россиянам объяснили, как бесплатно приватизировать земельный участок в СНТ Депутат Гаврилов: семьи с тремя детьми имеют право на бесплатную землю в СНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи с тремя и более детьми, а также Герои РФ, СССР, Труда (Соцтруда) имеют право бесплатно приватизировать садовые участки в СНТ, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий отметил, что данная льгота также распространяется на членов СНТ.

Садовые земельные участки, находящиеся в гос- или муниципальной собственности, могут быть бесплатно приватизированы семьями с тремя и более детьми, Героями СССР, РФ, Труда РФ, Соцтруда, полными кавалерами орденов Славы и Трудовой Славы, членами СНТ. В зависимости от категории граждане имеют право на земельный участок от восьми до 40 соток, — подчеркнул Гаврилов.

По его словам, до 1 марта 2031 года члены НКО, СНТ, а также граждане, прекратившие участие в данных организациях на фоне их ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ, имеют право, независимо от даты вступления в членство, приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно. Депутат напомнил, что для этого объект должен одновременно соответствовать нескольким критериям.

Не предоставлен члену СНТ, образован из земельного участка, предоставленного до 10.11.2001 СНТ или иной организации, при которой оно было создано или организовано, распределен гражданину на основании решения общего собрания членов СНТ или иного документа, устанавливающего распределение земельных участков в СНТ, не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении него не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд, — добавил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что членская книжка СНТ не подтверждает право собственности на земельный участок.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.