Россиянам объяснили, как правильно провести перепланировку дачи Депутат Чаплин: любую перепланировку дачи необходимо согласовывать с властями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любую перепланировку дачи необходимо согласовывать, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что собственник обязан подать в МФЦ соответствующее заявление, удостоверение личности и проект переустройства, разработанный профильной организацией.

Заявление на переустройство или перепланировку помещения, удостоверение личности, проект перепланировки жилого помещения, разработанный специализированной организацией. Все эти документы необходимо представить в МФЦ или через «Госуслуги», после чего ожидать получения уведомления. Важно также легализовать перепланировку вашей дачи, если она уже была выполнена, — добавил Чаплин.

Затем, подчеркнул собеседник, следует получить решение местной администрации и обратиться в районный суд с исковым заявлением. Чаплин объяснил, что основная просьба к инстанции — сохранить дом в перепланированном состоянии, приводя свидетельства независимых экспертов.

Возможно, суд назначит свою собственную строительно-техническую экспертизу. Важно активно участвовать в главных слушаниях и получить копию судебного решения. Если суд вынесет решение в пользу собственника, ему необходимо обратиться в БТИ и заказать обмеры внутри частного дома. Последним этапом является подача заявления в Росреестр для внесения изменений в кадастровый учет, — пояснил депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что существуют дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник, который не требует частого полива и удобрений.