Россиянам объяснили, как максимально защитить недвижимость от мошенников Депутат Гаврилов: недвижимость защитит запрет любых сделок без личного участия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет любых сделок без личного участия поможет защитить недвижимость от мошенников, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он добавил, что при покупке жилья также нужно внимательно проверить документы продавца.

Желательно подать в Росреестр заявление о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия (через МФЦ или «Госуслуги»). Это бесплатно. В этом случае в ЕГРН вносится запись о таком заявлении, и в дальнейшем документы, поданные без личного участия собственника (например, по доверенности), не будут рассматриваться Росреестром, их просто вернут обратно заявителю, который их подал, — сообщил он.

По словам Гаврилова, сведения об адресе электронной почты владельца недвижимости в Росреестр нужно внести самостоятельно – подать заявление в Росреестр через официальный сайт. При наличии в ЕГРН адреса электронной почты орган Росреестр сможет вас сразу уведомить о поступлении документов.

Если же вы сделку не совершали, то сразу узнаете о попытке третьих лиц продать вашу квартиру или дачу. Получив такое уведомление, вы сможете своевременно принять меры - обратиться в правоохранительные органы, в Росреестр и остановить мошенников, — сообщил он.

Также Гаврилов сообщил, что продавца нужно попросить предоставить актуальную полную выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Это поможет удостовериться, что продавец действительно является собственником недвижимости и позволит узнать о существующих ограничениях на объект, например, об арестах.

Кроме этого, спросите нотариальное согласие супруга продавца, если недвижимость приобреталась в браке, но оформлена только на одного из них. При отсутствии такого согласия сделка будет зарегистрирована, но в последующем она может быть оспорена в суде стороной, не давшей согласие на ее совершение, — заявил Гаврилов.

Роскачество ранее сообщило, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram под видом сотрудников технической поддержки. По данным организации, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления учетной записи, а для прикрытия используют инвесторские каналы, боты для заработка и ссылки для голосования.