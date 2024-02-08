Россиянам назвали важнейшие изменения в законах о недвижимости в 2024-м Депутат Чаплин: в 2024-м россиян ждут важные изменения правил выдачи ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян в 2024 году ждут изменения в ряде законов, касающихся недвижимости, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что поправки внесут в правовые акты в области отношений собственников и арендодателей в сфере аварийного жилья, использования маткапитала, тарифов на ЖКУ, проведений собраний владельцев и другие.

Ключевые изменения в законах о недвижимости: штрафы за распространение сведений из ЕГРН с привлечением ответственных лиц к административной ответственности. Размер взыскания составит, учитывая статус нарушителя, от 15–600 тысяч рублей. Также вводится постоянный мониторинг строительства социально значимых объектов: создается новая система, которая поможет выявлять и устранять возможные риски, — добавил Чаплин.

По его словам, теперь заемщиков также в обязательном порядке начнут уведомлять о слишком большом размере платежа в процессе оформления ипотеки: банки сообщат о рисках, если сумма превысит 50% дохода. Чаплин объяснил, что данная мера позволит снизить уровень закредитованности населения и предотвратить банкротство.

Еще один важный момент — упрощение процесса оформления вычетов: владельцы жилья смогут не предоставлять документы в ФНС, подтверждающие выполнение платежа, если налоговая уже получила информацию о расходах от банка. Это всегда можно посмотреть в личном кабинете налоговой. Что касается налога на имущество: в 2023 году была проведена переоценка кадастровой стоимости имущества, а в 2024 году новые цифры будут использоваться при расчете налога, — рассказал Чаплин.

Ранее стало известно, что в январе в российских регионах с дорогим жильем резко упал спрос на ипотеку с господдержкой. Сильнее всего это стало заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Граждане начали меньше интересоваться льготной ипотекой из-за ужесточения ее условий.