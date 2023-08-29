Россиянам напомнили о пяти льготах на работе Депутат Чаплин: некоторые россияне имеют право на неполное рабочее время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые категории россиян имеют ряд привилегий, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Так, граждане имеют право на неполное рабочее время или на отпуск в удобный для себя период.

Во-первых, у ряда категорий граждан есть право на неполное рабочее время, это возможно для: беременных женщин, одного из родителей или опекуна ребенка до 14 лет, для родителя ребенка-инвалида до 18 лет или работника, который ухаживает за членом семьи по медпоказаниям, — объяснил Чаплин.

На отпуск в удобное время имеют право многодетные родители несовершеннолетних детей и почетные доноры. Беременные женщины при этом могут совместить отдых с декретом, а жены военнослужащих с отпуском мужа, добавил депутат.

Россияне вправе требовать оплаты больничного после увольнения, если болезнь или травма случилась в течение 30 дней после увольнения или заявление на пособие подано в течение 6 месяцев. По закону оплата полагается в размере 60% от среднего заработка на предыдущем месте, — рассказал Чаплин.

Также россияне имеют право на оплачиваемые выходные для диспансеризации. И последнее, о чем не стоит забывать, возможность уйти в отпуск за свой счет, добавил депутат. Отдохнуть до пяти дней можно в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти. На 14 дней отпуска имеют правы пенсионеры и жены военных, а на 60 дней — инвалиды.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Он также призвал рассмотреть вопрос о льготах компаниям, принимающим на работу школьников и студентов.