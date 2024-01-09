Россиян призвали прийти на помощь дворникам Депутат Разворотнева: жители городов должны брать лопаты и помогать дворникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошедшие в разных регионах России сильные снегопады выявили проблему нехватки дворников, и горожане должны не лениться, а брать лопаты и помогать коммунальщикам расчищать дворы, заявила в беседе с «Парламентской газетой» замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Депутат также предложила предоставлять дворникам служебное жилье и повысить им зарплаты.

Жители городов, населенных пунктов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов и помогать. Я считаю, это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам, — предложила парламентарий.

Она добавила, что в последние годы в сфере ЖКХ сложился кадровый дефицит, в том числе из-за оттока мигрантов и демографических проблем. По ее словам, решением проблемы может стать предоставление дворникам служебного жилья с возможностью выкупа. Кроме того, к подобным общественным работам можно было бы привлекать должников. Еще одной причиной падения привлекательности профессии являются зарплаты, которые у дворников ниже средних по отрасли.

Многие ищут себе более легкого заработка. В Москве, например, доставщики при гораздо меньших трудозатратах получают значительно больше человека, который этот снег с утра до вечера ворочает, — подчеркнула законодатель.

Ранее в канун Нового года жители Челябинска пожаловались на то, что город «утонул в мусоре». Горожане были вынуждены складывать пакеты с отходами возле мусорных баков, засыпанных снегом.