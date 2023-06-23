Россиян предупредили о грядущих нововведениях на дорогах Россиянам рассказали о новых штрафах и введении единого полиса ОСАГО с Белоруссией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские власти подготовили для водителей ряд нововведений, многие из которых вступят в силу уже в ближайшее время, сообщает «МК в Калининграде». Изменения коснутся в том числе граждан, уклоняющихся от военной службы, не меняющих вовремя резину на авто и садящихся за руль в состоянии опьянения после приема лекарств. Кроме того, планируется введение единого ОСАГО в России и Белоруссии.

Издание уточняет, что в настоящее время Госдума рассматривает закон об ограничении на право управления машиной для граждан, не явившихся в военкомат по повестке о призыве. Для уклонистов планируется ввести наказание, аналогичное ответственности за вождение без водительских прав.

С 1 сентября начнут штрафовать водителей, не сменивших вовремя резину. Размер наложенной санкции составит 500 рублей. С той же даты и на аналогичную сумму вводятся штрафы за неправильно размещенные регистраторы и телефоны.

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Нововведением, не связанным с наказаниями, станет распространение действия национального полиса ОСАГО на Россию и Белоруссию. При этом автовладельцы смогут выбирать, будет ли их полис действовать только на территории страны регистрации авто, либо же на территории всего Союзного государства.

За вождение в состоянии опьянения после приема лекарств уже в скором времени могут ввести наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или лишения прав на срок до полутора до двух лет.

Кроме того, уже в июле планируется поднять тарифы на платных дорогах. Госкомпания «Автодор» получила разрешение от правительства на увеличение стоимости проезда более чем в 2,5 раза — с 3 рублей до 5–8 рублей за километр.

Ранее автоюрист Сергей Радько рассказал, каким водителям страховые компании чаще других отказывают в оформлении ОСАГО. По его словам, это касается в первую очередь таксистов и мотоциклистов.