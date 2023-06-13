Россиян будут штрафовать за выброшенных животных Путин подписал закон о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными. Кроме того, за несоблюдение требований к содержанию животных, например, за выброшенных животных россиянам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, за жесткое обращение с животными нарушители будут обязаны заплатить штраф до 100 тысяч рублей, за ненадлежащее обращение с бездомными животными — в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России создадут систему для поиска пропавших домашних животных, разработкой займется компания-создатель системы распознавания лиц. Разработчики предполагают, что люди, потерявшие или нашедшие животных, смогут загружать их фотографии, а искусственный интеллект сравнит снимки. Со временем животных технически можно будет искать в том числе по городским камерам видеонаблюдения, однако в настоящее время работа сервиса в подобном формате не обсуждается.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев позже заявил, что в России необходимо срочно принять поправки в закон об ответственном обращении с животными, чтобы защитить граждан. При этом он саркастически оценил ряд инициатив зооактивистов о защите безнадзорных животных и предложил им, в частности, создать салон красоты для ежей.