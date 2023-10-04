Россия заявила протест Японии из-за ее совместных учений с США Захарова: МИД России выразил протест Японии из-за ее совместных учений с США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва выразила протест Японии из-за ее совместных военных учений с США вблизи российских границ, заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Как отмечается, посольству Японии указано на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у российских дальневосточных рубежей.

Японской стороне было указано на категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой Токио, в том числе совместно со странами — членами НАТО, — сообщила Захарова.

Она пояснила, что речь идет об учениях, которые прошли с 14 по 23 сентября на острове Хоккайдо, а также о запланированных аналогичных маневрах, намеченных на конец октября — начало декабре текущего года.

Также официальный представитель российского МИД прокомментировала запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами, введенный в ряде европейских стран. По ее словам, это не останется без ответа Москвы, уже прорабатываются ответные меры.

Помимо этого, Захарова объяснила почему Россия сохраняет безвизовый режим для украинцев. По ее словам, делается это из гуманитарных соображений.