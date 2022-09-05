Россия ввела санкции против Бена Стиллера и Шона Пенна МИД: Россия ввела санкции против 25 граждан США в ответ на действия Вашингтона

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Бен Стиллер

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответных мер на действия Вашингтона, говорится на сайте МИД РФ. Им будет запрещен въезд на территорию страны. В стоп-листе числятся актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, замминистра торговли Мэтью Аксельрод и другие представители культурного, политического и делового сообществ Соединенных Штатов.

В порядке ответных мер на постоянно расширяемые Администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры, — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что враждебные действия американских властей, которые продолжают разрушать двусторонние отношения и нагнетать конфронтацию между Россией и США, «будут и далее получать решительный отпор».

1 сентября США сорвали участие главы МВД России Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. Как сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, Соединенные Штаты не выдали визы российским делегатам. Дипломат посчитал, что действия Вашингтона являются нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.