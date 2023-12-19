Россия предложила транспортным компаниям альтернативу Красному морю МИД РФ предложил использовать Севморпуть вместо Красного моря из-за атак на суда

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Торговые суда могут использовать Северный морской путь вместо Красного моря в целях обеспечения безопасности экипажей, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в комментарии РИА Новости. Такое предложение он сделал на фоне атак йеменских хуситов на суда. Отмечается, что ряд компаний, в том числе британская BP и датская A.P. Moller-Maersk, уже отказались от перевозок через Красное море.

Дипломат подчеркнул, что иностранные компании могут использовать Северный морской путь для транспортировки грузов. Это возможно при соблюдении требований Полярного кодекса, а также соответствующих положений российского законодательства. Отмечается, что в настоящее время Россия активно развивает Севморпуть и создает инфраструктуру, способствующую увеличению грузпотока. К 2035 году данный показатель должен увеличиться до 220 млн тонн.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны США проведет многонациональную операцию в акватории Красного моря для защиты торговых судов от атак хуситов. Участие в операции, получившей название «Страж процветания», примут США, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Бахрейн, Великобритания и другие страны мира.