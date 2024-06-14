Россия и Украина обменялись письмами пленных Москалькова: представители РФ и Украины обменялись письмами пленных на границе

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Представители уполномоченных по правам человека России и Украины встретились для обмена письмами пленных военнослужащих, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам встреча состоялась на границе Белгородской и Сумской областей, для этого на участке был введен режим тишины.

В ходе встречи были взаимно переданы письма от наших военнослужащих, которые находятся в украинском плену, их родным и близким, а также родственникам украинских задержанных военнослужащих, которых мы ранее посетили в рамках взаимных гуманитарных акций, — написала она.

В начале июня корреспондент газеты «Известия» Павел Панов сообщил, что в РФ приземлился самолет, который привез вызволенных из украинского плена российских военнослужащих. По его словам, тогда на Родину вернулись 75 человек. Журналист отметил, что этого обмена ждали четыре месяца, так как Киев затягивал переговоры.

До этого пресс-служба Минобороны РФ заявила, что 31 мая состоялся обмен военнопленными с украинской стороной по формуле «75 на 75». Ведомство также отметило посредническое участие Объединенных Арабских Эмиратов в процессе. После доставки в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства.