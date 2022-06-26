«Россия 1»: Путин на следующей неделе посетит Таджикистан

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с визитом в Таджикистан. У него запланирована встреча с главой республики Эмомали Рахмоном, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Большие переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном: беседа и рабочий обед, — пояснили в программе.

Кроме того, в планах российского лидера переговоры с индонезийским коллегой Джоко Видодо, которые пройдут в Кремле, и поездка в Туркмению для участия в Каспийском саммите в Ашхабаде.

Накануне Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В числе тем, обсуждавшихся главами государств, был вопрос о полётах самолётов США и НАТО у российских и белорусских границ. Лукашенко попросил Путина рассмотреть возможность зеркального ответа на действия Запада, а тот пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М».