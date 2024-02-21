Российские военные получили госнаграды за взятие Авдеевки Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил 15 орденов Мужества за взятие Авдеевки

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества российским военным, которые отличились во время освобождения Авдеевки в ДНР, передает ТАСС. Он отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил с награждением.

Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Замглавы Минобороны подчеркнул что военнослужащие проявили мужество, стойкость и профессионализм. Горемыкин добавил, что на таких крепких и смелых воинах держится страна.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие Авдеевки является особой страницей в истории боевых действий при защите интересов России. В ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу он назвал мужественными и героическими действия бойцов, которые смогли отбить город.

17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии под полный контроль Авдеевки. В течение последних суток боев за город ВСУ потеряли более 1500 человек. В Минобороны добавили, что перемещения российских войск не предавались огласке до полного взятия города под контроль РФ.