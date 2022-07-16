Министерство обороны России обнародовало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С-19 «Мста-С». Боевые задачи расчеты САУ выполняют в зоне проведения спецоперации на Украине.
Командир орудия САУ «Мста-С» Иван объяснил, почему у российских военнослужащих не возникает проблем с ударами артиллерии.
Целеуказания в основном приходят от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Они нас корректируют. С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь. У нас отлично слаженный расчет. Поэтому у нас никаких проблем не возникает, — пояснил военный.
Целями для САУ «Мста-С» являются ствольная артиллерия, батареи РСЗО, а также танки, опорные пункты и пункты управления противника, добавил командир орудия.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ракетных войск и артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике в разных ракурсах демонстрируется залповый огонь передвижных ракетных комплексов.