Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Нептун» в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России сообщило о перехвате системами ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Это первый случай уничтожения данного снаряда, упоминаемый в сводках МО РФ с момента начала спецоперации на Украине.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты HARM, — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо того, за прошедшие сутки в ЛНР, ДНР и Запорожской области были сбиты 27 украинских беспилотников. На Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 680 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, «Мста-Б», две гаубицы Д-30, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М119 и три артиллерийские системы М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Около 12:00 беспилотник ВСУ был сбит самолетом морской авиации.