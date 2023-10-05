Российские «Грады» «прочесали» ВСУ на Краснолиманском направлении ВС РФ применили «огневое прочесывание» ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанесли удар по опорному пункту и подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что был применен метод «огневого прочесывания».

Военнослужащие расчетов РЗСО БМ-21 «Град» в ходе боевого дежурства получили задачу нанести огневое поражение по выявленной разведкой цели. Артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневую позицию, где произвели развертывание реактивной системы в боевое положение, — рассказали в Минобороны.

Корректировало ведение огня подразделение беспилотников. Цель была поражена реактивными снарядами калибра 122 мм. Как уточнили в ведомстве, противник пытался скрыться от огня, поэтому российские артиллеристы использовали метод «огневого прочесывания».

Ранее сообщалось, что группировка российских войск «Запад» сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Берестовое на Купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский отметил, что действия армии Украины пресекли артиллеристы мотострелкового полка группировки. Офицер добавил, что военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы также уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах Лозовой и Двуречного.