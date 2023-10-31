Российская ПВО сбила украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Минобороны: силы ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-8 и самолеты МиГ-29 ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России за последние сутки сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, технику противника уничтожили в Запорожской и Херсонской областях в зоне проведения специальной военной операции.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области, — говорится в сообщении.

В российском ведомстве также подчеркнули, что были перехвачены восемь крылатых ракет противника Storm Shadow, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противокорабельные ракеты «Нептун». В общей сложности с начала СВО российские силы уничтожили 518 самолетов и 254 вертолета ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в Одесской области Украины ликвидировали места производства беспилотников и безэкипажных катеров. Они располагались около населенного пункта Малодолинское. Также российские войска поразили военную технику и живую силу ВСУ в 132-х районах.