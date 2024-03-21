Российская армия взяла под контроль еще одно село под Авдеевкой Минобороны: ВС России установили контроль над селом Тоненькое

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России взяли под контроль село Тоненькое на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Министерство обороны РФ. По информации ведомства, также было нанесено поражение позициям противника в районах населенных пунктов Бердычи и Первомайское.

На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, потери Вооруженных сил Украины на этом участке фронта составили более 320 военных, семь автомобилей, четыре боевые машины и танк. Кроме этого, российская армия уничтожила артиллерийскую систему М777 и орудие М102 американского производства.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Орловка на Авдеевском направлении. Кроме этого, ВС РФ отразили шесть контратак трех механизированных бригад ВСУ вблизи Бердычей, Тоненького и Первомайского. За сутки украинская армия потеряла на этом участке боевых действий до 125 военнослужащих.