Российская армия улучшила позиции на двух направлениях в зоне СВО Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском и Донецком направлениях

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия улучшила позиции на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции, отразив три атаки Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, бойцы ВС РФ также заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Красное и Клещеевка в ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике противника. Кроме этого, было отражено две атаки штурмовых групп украинской армии в районе Белогоровки. Потери ВСУ на данном направлении составили до 290 военных, а также три боевых автомобиля и 17 машин.

На Купянском направлении российские бойцы отразили пять атак ВСУ в районах Синьковки и Терны. В ходе боев украинская армия потеряла до 45 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два пикапа.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения с противником в зоне СВО и продвигаются вперед. По словам министра, российская армия успешно расширяет зоны контроля, а украинские войска несут значительные потери. За последний месяц, как подчеркнул Шойгу, ВСУ лишились 23 тысяч человек.