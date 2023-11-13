Российская армия отразила 11 атак ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российская армия отразила восемь атак Вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга. По данным военного ведомства, бойцы ВС РФ также пресекли две попытки нападения противника на Донецком направлении и еще одну в районе Работино в Запорожской области.

Потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили около 150 военных и один автомобиль. На Купянском направлении ВСУ потеряли порядка 160 бойцов и две машины.

Как уточнили в Минобороны, противник совершил две безуспешные попытки атаки в районе населенных пунктов Белогоровка (ЛНР) и Клещеевка (ДНР). На Донецком направлении российские войска также нанесли огневое поражение по позициям ВСУ.

Общие потери противника (на Донецком направлении. — NEWS.ru) за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА, — говорится в сообщении ведомства.

Огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ также было нанесено севернее Новопокровки в Запорожской области. На этом направлении украинская армия потеряла до 40 военных и еще два автомобиля.

Ранее российские военные ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка. Боец скончался от ранений, полученных в ходе боевых действий в Запорожской области.