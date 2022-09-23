Роспотребнадзор: распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Фото: Hu Chao/XinHua/Global Look Press

В России удалось избежать распространения оспы обезьян, сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Второй по счету пациент, у которого ранее была диагностирована болезнь, выписан после полного выздоровления и не представляет опасности.

Благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания. Эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора, — сказано в сообщении.

Как уточнили в комитете города по здравоохранению, пациент был выписан из больницы им. С. П. Боткина. С тех пор новых случаев заражения выявлено не было.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что состояние здоровья россиянина, который первым в стране заразился оспой обезьян, не вызывало опасений: он прошел курс лечения в больнице с инфекционным профилем. Медикам удалось предотвратить цепочку заражений благодаря его своевременной изоляции.

До этого сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат НИОХ-14 действует по принципу ингибитора: эти вещества подавляют или задерживают течение физиологических и физико-химических процессов. Ингибиторы блокируют формирование вирусной оболочки из компонентов клетки хозяина, закрывают специальный белок и нарушают функционирование всей структуры инфекции.