Росгвардейцы сбили беспилотник-камикадзе ВСУ и уничтожили его операторов Росгвардейцы сбили польский беспилотник-камикадзе, украинский БЛА и уничтожили их операторов в Харьковской области

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В Харьковской области военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе Warmate польского производства и украинский БПЛА «Каратель», говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Также они уничтожили артиллерийским огнем операторов, управлявших беспилотными летательными аппаратами.

С помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам росгвардейцы определяют положение операторов БПЛА националистов и передают их координаты артиллерийским подразделениям для нанесения огневого поражения, — уточняется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зенитные ракетные комплексы «Бук», «ТОР» и «Панцирь» работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников. По его словам, таким образом уничтожены десятки БПЛА.

Глава государства также отметил, что существует несколько типов беспилотников. Так, ударные беспилотные системы применяются эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. Другой тип — разведывательные БПЛА на поле боя. Президент также назвал третий тип беспилотных летательных аппаратов — «разведывательные летательные аппараты беспилотные стратегического характера».