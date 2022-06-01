«Ресурсы против финансов»: Пушков оценил противостояние РФ и Запада Пушков отметил переход противостояния России и Запада в сферу экономики

Алексей Пушков / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков поделился наблюдением о переходе противостояния двух миров — российского и западного — в экономическое пространство. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Сейчас, считает Пушков, страны Запада решают вопрос выдержки в схватке за экономическую и социальную стабильность «с новым противником по новой схеме».

Запад впервые пытается блокировать самую обширную и самую богатую критически важными природными ресурсами страну мира, имеющую, в силу огромной протяжённости своих границ, выходы на несколько геоэкономических регионов. Ресурсы против финансов — такова, в очень упрощённом виде, схема нынешнего противостояния, — написал сенатор.

Ранее Алексей Пушков сказал, что мир действительно близок к началу третьей мировой войны. Он сравнил обстановку с Карибским кризисом и назвал географические точки, в которых армия России может столкнуться с войсками США и НАТО: это Чёрное море и Украина.