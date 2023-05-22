«Разногласий нет»: в ГД отреагировали на слова Лукашенко о вопросах к РФ Депутат ГД Водолацкий: нестыковок по Союзному государству между Россией и Белоруссией нет

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Никаких нестыковок по вопросам построения системы Союзного государства между Россией и Белоруссией нет, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии NEWS.ru. По его словам, обе страны успешно работают над документами по развитию Союзного государства и соответствующей корректировкой федеральных законов.

У нас с Белоруссией нет никаких разногласий, мы работаем над документами по развитию Союзного государства, они уже согласованы двумя премьер-министрами, также парламентская ассамблея работает над корректировкой федеральных законов, чтобы коммуникацию выстраивать наиболее эффективно. То есть ни о каких несостыковках не может быть и речи, – подчеркнул Водолацкий.

Ранее сообщалось, что 24 мая Лукашенко встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы взаимной экономической интеграции двух стран. При этом президент Белоруссии заявил, что в работе над Союзным государством в некоторых моментах имеются разногласия.