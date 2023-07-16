Раздел для отцов-одиночек может появиться на «Госуслугах» Депутат Госдумы Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я — папа» на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил создать инфосистему «Я — папа» на «Госуслугах». По его словам, она будет предназначаться для отцов-одиночек. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

В документе уточняется, что новый раздел будет информировать отцов о льготах и пособиях. Зарегистрированные в системе родители смогут получать уведомления об актуальных мерах поддержки. Их список будет формироваться в зависимости от возраста и количества детей.

Кузнецов добавил, что, как правило, о выплатах от государства знают только многодетные матери и матери-одиночки. Отцам при этом полагается не менее объемный пакет льгот, но те о них не знают.

Ранее многодетных отцов-одиночек предложили отправлять на пенсию досрочно. По словам руководителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, принятие этой инициативы могут рассмотреть в первоочередном порядке.

Подобное предложение заслуживает уважения и поддержки, добавила она. По словам Останиной, оно уже прописано в законопроекте о государственной поддержке многодетных семей.