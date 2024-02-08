Рассекречены подробности расправы нацистов над членами «Молодой гвардии» ФСБ рассекретила данные о казни нацистами членов «Молодой гвардии» в Краснодоне

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Кадр из фильма «Молодая гвардия». Режиссер Сергей Герасимов. 1948 год

ФСБ России рассекретила архивные документы, содержащие сведения о зверской казни гитлеровскими нацистами членов советской подпольной организации «Молодая гвардия» в 1943 году в Краснодоне. Деятельность движения была прервана из-за предательства, а большинство подпольщиков захвачены и подвергнуты пыткам.

Согласно опубликованным данным, в 1943 году в Краснодоне состоялся закрытый суд над пособниками нацистов, в числе которых оказались «палачи» членов «Молодой гвардии»: следователь полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов, а также его пасынок Геннадий Почепцов. Всех их приговорили к расстрелу. В 1947 году был задержан и этапирован из Берлина в Москву начальник Ровеньской окружной жандармерии Эрнст Эмиль Ренатус. На допросе он рассказал о произошедшем в Краснодоне.

По моему приказу были расстреляны участники вскрытой немцами в городе Краснодоне подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», — заявил Ренатус.

В сентябре 1942 года он отдал приказ о казни 32 советских граждан — их расстреляли в городском парке. Кроме того, в январе 1943 года были арестованы члены «Молодой гвардии». Ренатус распорядился расстрелять большинство из них, тела убитых были сброшены нацистами в шурф шахты.

Ранее управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы, из которых можно узнать о настроениях среди фашистских захватчиков и положении немецкой группировки войск во время Сталинградской битвы. Из них следует, что союзные немцам войска Румынии ненавидят немцев и такое же отношение к немцам существует со стороны поляков, бельгийцев, голландцев и французов. Немцы, в свою очередь, упрекают поляков, что они плохие бойцы, и называют поляков свиньями. На этой почве между солдатами нередко возникают драки.