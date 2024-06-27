Раскрыты попытки Киева шантажировать сотрудников ЗАЭС Рогов: Киев берет в заложники родственников сотрудников ЗАЭС с целью шантажа

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Родственники сотрудников Запорожской АЭС, которые проживают на Украине, фактически стали заложниками киевских властей, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, через них правительство страны пытается оказывать давление.

Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать, — отметил Рогов, назвав такие методы насильственными.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание, что представители коллективного Запада, вероятно, уже посоветовали президенту Украины наносить удары по Запорожской АЭС, в случае реализации данного плана Киев сможет во всем обвинить Россию. Специалист также назвал нереальным план ВСУ по форсированию Днепра и слому обороны атомной станции, поскольку для этого у Украины недостаточно ресурсов.

До этого Рогов предположил, что удары украинской армии по ключевой инфраструктуре Запорожской атомной электростанции могут говорить о планах Киева по захвату объекта. Операция по форсированию Днепра обречена на провал, при этом констатировал он.