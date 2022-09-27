Пятидневный плебисцит: как прошли референдумы на украинских территориях По официальным данным, почти все жители подконтрольных РФ областей Украины хотят жить в составе России

Фото: dan-news.info

27 сентября завершились референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. О том, как проходили референдумы, — в материале NEWS.ru.

Результат

По предварительным результатам референдумов, присоединение украинских территорий к России поддерживают практически все жители этих регионов. Более того, в Запорожской области, которая взята российской армией только с начала военной операции, процент проголосовавших за — 98,19, что даже больше, чем в ЛНР (97,83%) и ДНР (98,27%), которые уже восемь лет фактически неподконтрольны Киеву.

Первые итоги голосования были опубликованы еще в 16 часов по московскому времени. В то же время в ДНР, как писал ТАСС, избирательные участки должны закрыться только в 20 часов.

Голосование проходило очно на территории, находящейся под контролем российских войск, она меньше, чем административные границы этих регионов, однако результаты референдумов, по задумке, распространяются в том числе и на неподконтрольные части областей. Явку власти тоже оценивают как очень высокую, в ЛНР, где с февраля проводится всеобщая мобилизация, — 92,6%, а в Запорожской области, по которой нет достоверных данных о количестве выехавших из региона людей, — примерно в 80–85%.

Уже 30 октября, по информации ТАСС, состоится «процедура вхождения» украинских территорий в состав России. В этот же день на Красной площади запланирован митинг-концерт в поддержку присоединения новых регионов. На мероприятии может выступить президент Владимир Путин.

При этом просьбу о вхождении в состав России со стороны украинских территорий должны будут рассмотреть российские органы власти. Совет Федерации, по словам его спикера Валентины Матвиенко, собирается провести очередное заседание уже 4 октября. При этом собираться вне расписания сенаторы не планируют.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

Как пишут «Ведомости», когда юридически присоединение будет оформлено, российские власти намерены создать новый Крымский федеральный округ, который возглавит бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию комментировать отказался.

В других странах признавать легитимность референдумов отказались заранее, такие заявления прозвучали не только от западных лидеров, но и от властей Казахстана, Сербии и Турции.

Процесс

Все четыре референдума проходили по одному формату: четыре дня проводилось надомное голосование, в последний день открылись избирательные участки. Бюллетени содержали только один вопрос. Жителей Херсонской и Запорожской областей Украины спрашивали, хотят ли они образовать в границах своих областей независимые государства, а затем включить их в состав России. В ЛНР и ДНР в вопросе фигурировало только присоединение к РФ — референдумы о независимости в них прошли еще в 2014 году, и пересматривать итоги этих голосований власти не намерены.

Проголосовать можно было либо в самих регионах, либо в России. В регионах в первые четыре дня сотрудники избирательных комиссий приходили к людям на дом в сопровождении полиции, как утверждалось, из соображений безопасности.

Проблемы с безопасностью действительно возникали, но в первую очередь они касались ведущихся на территории Украины военных действий. Вероятно, украинская армия периодически атаковала территории, находящиеся под контролем России. Так, 25 сентября в центре Херсона был нанесен удар по гостинице. В результате погиб приехавший из России проголосовать на референдуме экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В тот же день из-за обстрелов голосование пришлось прекратить в селе Снигиревка Херсонской области.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

По информации The Wall Street Journal, США требуют от Украины не атаковать российскую территорию американским оружием, но для территорий, где проводились референдумы, такого требования не поступало.

Что мы слышим, якобы результаты референдума у нас уже утверждены. Они (власти Украины. — NEWS.ru) прекрасно видят, как у нас проходит референдум, они понимают, что уже ничего не могут сделать, поэтому распространяют эту наглую ложь, они бьются в истерике, пытаются нас запугать, — говорил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Подготовка

Разговоры о проведении референдумов на украинских территориях начались почти сразу после начала военной операции. По информации «Медузы» (юрлицо Meduza Project SIA признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), изначально голосования хотели назначить на май, но отложили сначала до сентября, а потом до октября. Несколько раз тему проведения референдумов поднимали общественные объединения национал-патриотического толка. Но процесс начало выступление Общественных палат ДНР и ЛНР, а также Общественного совета подчиняющейся РФ администрации Херсонской области и движения «Мы вместе с Россией», организованного пророссийскими властями Запорожской области.

Все эти заявления неожиданно прозвучали 19 и 20 сентября. Уже 20 сентября голосования были назначены. На следующий день, утром 21 сентября, президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

Позднее глава государства объяснил необходимость проведения референдумов спасением жителей территорий, которые находятся под контролем российской армии.

Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны, — сказал он.

Дальнейшее присоединение украинских территорий к России может пройти по аналогии с присоединением Крыма в 2014 году. Тогда всех депутатов Госдумы и членов Совета Федерации собрали в Георгиевском зале Кремля, где Путин выступил с речью, а затем был подписал договор о присоединении новой территории.